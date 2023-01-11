Мажилис взял в работу проект Социального кодекса

«Планируется повышение эффективности менеджмента социальной сферы через модернизацию социальной деятельности. С помощью интернет-платформ предпринимаются меры по регулированию занятости, трансформации центров занятости. Кроме того, предусмотрены нормы по укреплению статуса работников социальной сферы. В целом, проект социального кодекса систематизирует законодательство в этой сфере, а также формирует единую правовую основу при наличии угроз», - сказала председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса Жамиля Нурманбетова.

В конце декабря правительство одобрило проект нового Социального кодекса. Документ закрепляет базовые социальные права граждан и меняет подходы государства к помощи населению.

Первая новелла Социального кодекса – это цифровая карта семьи, которая формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к мерам государственной поддержки, отмечала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Вторая новелла – новая парадигма государственной поддержки, которая предусматривает сначала адресные меры на упреждение социальных рисков, только затем – адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков.

Для повышения уровня социального обеспечения занятых граждан меняется цель современной системы страхования. Она будет направлена не только на осуществление социальных выплат, но и на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан.

Изменения коснутся и пенсионной системы, так как с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Кроме того, в проект кодекса вносятся изменения, касающиеся расширения прав вкладчиков по управлению своими активами.

Пятая новелла предусматривает новые подходы к обеспечению занятости населения. В частности, планируется либерализация рынка труда, что означает «признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость». А для оценки навыков и компетенций вводится система сертификации. Кроме того, предусмотрено формирование цифровых центров занятости, которые из обычных центров будут переформатированы в мобильные и будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей.