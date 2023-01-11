Уголовное дело по пыткам Муратхана Токмади сотрудниками КНБ прекращено

Уголовное дело по пыткам сотрудниками КНБ бизнесмена Муратхана Токмади, приговоренного к 10,5 годам лишения свободы за убийство руководителя банка «ТуранАлем» Ержана Татишева, было прекращено за отсутствием состава преступления 30 декабря прошлого года. Об этом сообщила супруга бизнесмена Джамиля Аимбетова на пресс-конференции в среду, 11 января.

Досудебное расследование по заявлению Токмади о пытках было начато в июне прошлого года. Родным об этом стало известно в октябре, когда бизнесмена привезли антикоррупционную службу Алматы для следственных действий.

Как сообщила Джамиля Аимбетова, во время нахождения в заключении Муратхану Токмади переломали пальцы на ногах и ребра. По словам супруги, это сделали сотрудники КНБ, и их имена ей известны.

«Когда он написал письмо президенту, и его избили 20 человек, это были сотрудники погранслужбы», – также сообщила Аимбетова.

6 января, по словам супруги, бизнесмену сообщили о том, что 11 числа его этапируют обратно в Жезказган, где он отбывал наказание. Супругу и адвокатов Токмади не известили о том, что дело было прекращено в конце декабря 2022 года, а также не ознакомили с материалами дела.

«Мы требуем, чтобы следствие по пыткам Муратхана было продолжено и было гласным», – заявила Аимбетова, добавив, что продолжит борьбу.

Адвокат Ерик Султанов, защищавший Токмади в 2017 году, сообщил, что в следственный суд была подана жалоба, однако так как родных и защитников не ознакомили с материалами, возможно, после ознакомления с ними будет подано дополнение.

Супруга также сообщила, что планирует добиваться пересмотра дела, по которому Токмади был осужден.

В 2004 году бизнесмен Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство банкира Ержана Татишева и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 его осудили на три года лишения свободы за вымогательство и незаконное хранение оружия. Затем в эфире КТК был показан документальный фильм, в котором Токмади заявил, что смерть руководителя банка «ТуранАлем» Ержана Татишева в 2004 году была «заказом Мухтара Аблязова». В марте 2018 года суд приговорил бизнесмена к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. После этого суд в Таразе также заочно приговорил Мухтара Аблязова к пожизненному лишению свободы, посчитав, что он организовал убийство Татишева с целью завладеть активами банка.

В марте прошлого года Муратхан Токмади обратился к Касым-Жомарту Токаеву с призывом пересмотреть дело. Он указал, что следователи и должностные лица комитета нацбезопасности оказывали на него давление и вынуждали подписать соглашение о признании вины. Он также заявил, что подвергался пыткам.

В августе прошлого года Жезказганский городской суд отказал Токмади и его защитникам в ходатайстве об условно-досрочном освобождении. В октябре апелляционная инстанция также отказала бизнесмену в УДО. По словам супруги, в феврале этого года суд снова рассмотрит ходатайство Токмади об условно-досрочном освобождении.