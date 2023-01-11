Минторговли обещает значительное снижение цен на овощи

В министерстве торговли и интеграции разработали новые механизмы стабилизации цен в межсезонье и обещают, что в этом году они будут значительно ниже на ранние овощи.

«Хотел обратить ваше внимание на применение новых механизмов стабилизации цен в межсезонье. Ключевые изменения касаются использования механизма оборотной схемы по закупу ранних овощей», - сказал в среду в ходе коллегии ведомства первый вице-министр Арман Шаккалиев.

По его словам, Минторговли уже четко расставило таргеты – это Пакистан, Узбекистан и Таджикистан, а также определили период стабилизации, участников оборотной схемы, в которую вошли крупные и региональные сети и объемы. Он пояснил, что в этом году будет использована новая формула, которая «значительно отличается и способствует стабилизации цен».

«Если ранее использовалась цена “рынок минус”, (теперь – В.) мы используем “цена производителя, накладные расходы, плюс 15% торговая надбавка”. В этой связи ожидания у нас высокие. В этом году у нас цены в межсезонье будут значительно ниже, по сравнению с ценами 2022 года», - пообещал Шаккалиев.

Он добавил, что Минторголи практически обеспечило «зеленый коридор» доставки ранних овощей, проработало контроль предельных цен и аудит цепочек поставок.

В свою очередь заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин напомнил, что прошлом году в стране была рекордная продовольственная инфляция – 25,3%, а рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 22,7%. При этом значительный рост цен – на 13,7% – пришелся на период с февраля по апрель.

«Основные причины – изменение геополитической ситуации, ослабление курса национальной валюты и введение санкции и контрсанкции», - объяснил он.

В этой связи, добавил министр, пересмотрены и оптимизированы ключевые составляющие ценообразования. В частности, усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических цен и выделены оборотные средства перерабатывающим предприятиям; утвержден порядок формирования товарного баланса и прорабатываются вопросы поставки овощей в межсезонье; пересмотрен подход при установлении пороговых и предельных розничных цен, учитывающий интересы производителей продовольственных товаров. Кроме того, для решения ключевых проблем в торговле министр предлагает ряд мер, среди которых государственное стимулирование инвестиций в торговую отрасль, проработка вопроса выдачи земельных участков акиматами для строительства торговых объектов и строительство 70 современных овощехранилищ.

Отметим, что в начале декабря Жумангарин на совещании по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары заявлял, что региональные комиссии по расследованию посреднических схем реализации продуктов не выполняют свою функцию, работают медленно и бессистемно, что в конечном итоге не меняет ситуации с ценами на продукты питания.