Тем, у кого низкие доходы, нужно предоставлять АСП
Отказаться от сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары предложил депутат
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса от партии «Ак жол» Ерлан Барлыбаев считает, что правительству пора отказаться от практики сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары. А тем, кто не может себе позволить их покупать, – предоставлять адресную социальную помощь.

«Я считаю, что нужно отказаться от изжившей себя практики сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары. Нужно предоставлять им (нуждающимся – В.) АСП. Даже вот посчитать, какая армия людей высвободится, которая мониторит цены. И потом, если мы в рыночной экономике, надо быть до конца в рыночной экономике», - заявил Барлыбаев в среду в ходе расширенной коллегии министерства торговли и интеграции.

Депутат отметил, что в парламент пришел из бизнеса и знает на практике, как происходит сдерживание цен.

«Акиматы приглашают предпринимателей, заключают с ними меморандумы о неподнятии, сдерживании цен. В конечном итоге предприниматель, чтобы сдержать цены, снижает цену на сырье. В конечном итоге страдает крестьянин, у которого и так не хватает денег, и он не может получить прибыть и пустить ее в развитие», - объяснил депутат.
По мнению Барлыбаева, сегодня правительству стоит сфокусироваться на основной цели – повышении доходов населения. В таком случае, уверен он, продуктовая инфляция «не будет сильно отражаться на их доходах».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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