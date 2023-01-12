Сенат определился с членами совместной парламентской комиссии

«В соответствии с поправками Конституции, парламент принимает конституционные законы на совместном заседании палат. В соответствии с новым порядком каждая из палат должна до совместного заседания определить кандидатуры, входящие в состав комиссии, а также содокладчика. И в этой связи у вас соответствующий проект-постановление сената имеется», - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Стоит отметить, что председатель палаты не стал называть фамилии членов комиссии. Но, как позже сообщили в пресс-службе сената, в нее вошли депутаты Султанбек Макежанов, Дуйсенгазы Мусин и Владимир Волков. Последний также выступит содокладчиком по закону на совместном заседании палат парламента, которое запланировано на 13 января.