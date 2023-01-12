Мининдустрии проведет финансовый, технический и экологический аудит «АрселорМиттал Темиртау»

Министерство индустрии и инфраструктурного развития проведет финансовый, технический и экологический аудит компании «АрселорМиттал Темиртау», с привлечением международных консультантов, сообщается на сайте премьер-министра.

Сегодня глава правительства Алихан Смаилов встретился с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом и генеральным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наиром и сообщил, что в рамках меморандума, подписанного между министерством индустрии и инфраструктурного развития и АМТ, привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия.

В «АрселорМиттал Темиртау» направлен соответствующий график проведения комплексной проверки, Виджай Гоял выразил готовность оказывать полное содействие всем проверочным мероприятиям.

Однако в правительстве дату начала проверки и ее сроки не сообщают.