В центральной части Алматы тушат пожар в многоквартирном доме

В Алматы произошел пожар в четырехэтажном жилом доме по проспекту Абая, напротив Центрального стадиона, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«12 января в 14:31 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу по адресу: Алмалинский район, проспект Абая, 89. Первые расчеты при приближении передавали о черном густом дыме. По прибытии через пять минут обнаружено предварительное горение квартиры на 2-м этаже 4-этажного жилого дома», - проинформировали в ДЧС.

На месте развернута работа штаба, на оцепление проспекта Абая с северной стороны задействована полиция, дом обесточен. К этому моменту спасена одна женщина.

«Ликвидация пожара контролируется при помощи системы видеомониторинга мест массового скопления людей. Под контролем», - отметили в ДЧС.

Позже в ДЧС уточнили, что загорелась пристройка на первом этаже, по-видимому, пристройка кафе. Огонь перешел на квартиру на третьем этаже. Силы и средства работают по повышенному рангу, пытаясь не допустить дальнейшее распространение огня, в том числе на кровлю дома.

Пожар локализован в 15:58.

По уточненной информации ДЧС, пожар произошел в пристройке (кухне) двухэтажного кафе «Тмин», расположенном на первом и втором этажах дома. Огонь перешел на квартиру на третьем этаже и частично кровлю дома. В 16:31 пожар ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 310 кв. м.

«Жители поврежденной огнем квартиры будут размещены в гостинице (в настоящее время все эвакуированные жители находятся в прибывших для обогрева автобусах). Причина пожара устанавливается. Силами ДЧС в ходе тушения спасено два человека, из них один ребенок, и эвакуировано 60 человек, из них 13 детей», - сообщили в ДЧС.

Новость дополнена в 17:45: уточнена информация по пожару и добавлено время ликвидации.