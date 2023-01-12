11 человек сняли свои кандидатуры уже после регистрации
55 кандидатов включены в избирательные бюллетени на выборы в сенат – ЦИК
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

На 20 кресел депутатов сената претендуют 55 кандидатов. Их будут выбирать 3 168 депутатов маслихатов, сообщил в четверг в ходе заседания Центральной избирательной комиссии председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

«Согласно представленным данным избирательных комиссий, в избирательные бюллетени были включены в целом 55 кандидатов. Из Алматы – 4 кандидата, из шести регионов – Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской – по два кандидата, по остальным регионам и в городах Шымкенте и Астане – по три кандидата», - сообщил Абдиров.

В списки выборщиков по республике внесены 3 168 депутатов маслихата. Значительная их часть находится в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263.

Ранее сообщалось, что на выборы сената зарегистрировано 66 кандидатов, однако, как уточнили в ходе заседания ЦИК, некоторые кандидаты снялись с предвыборной гонки уже после регистрации.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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