Порядка 120 млрд по коррупционным делам направлены в Фонд поддержки инфраструктуры образования – Минфин

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, отчитываясь перед главой государства об итогах социально-экономического развития страны за прошедший год, сообщил, что 120 млрд тенге по коррупционным уголовным делам направлены в Фонд поддержки инфраструктуры образования, информирует пресс-служба президента.

Министр сообщил, что рост ВВП составил 3,1%, объем инвестиций увеличился на 7,8%. Наблюдается положительная динамика по всем отраслям экономики. В частности, уровень производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%, в строительстве – на 9,4%, в сельском хозяйстве – на 9,1%. Внешнеторговый товарооборот за 11 месяцев 2022 года вырос на 33,4%, значительно укрепился положительный торговый баланс, при этом экспорт обработанных товаров увеличился на 33,8%, достигнув $24,1 млрд. А план по доходам республиканского бюджета перевыполнен на 309 млрд тенге.

Также Жамаубаев рассказал о ходе разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов, механизмах работы проекта «Нацфонд – детям», принимаемых мерах по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов, сообщил, что сейчас на счетах Фонда поддержки инфраструктуры образования аккумулировано порядка 120 млрд тенге, изъятые по коррупционным уголовным делам. Все они будут использованы на строительство и ремонт школ.

Наряду с этим Ерулан Жамаубаев рассказал о реализации положений закона о банкротстве физических лиц.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на эффективное использование бюджетных средств, улучшение состояния государственных финансов, а также усовершенствование налогового и таможенного администрирования.