В выходные на большей части Казахстана будет без осадков

14 – 16 января на большей части Казахстана будет без осадков, морозы сохранятся, хотя немного ослабнут на западе и юге, сообщает «Казгидромет».

«Обширный антициклон распространит свое влияние на большую часть территории Казахстана, ожидается преимущественно без осадков погода, лишь в северной и восточной частях республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируется неустойчивый характер погоды со снегом и низовой метелью», - сообщили синоптики.

На западе страны прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха ночью от -9-19°C до -5-17°C, основной фон температуры воздуха ночью на северо-западе -13-28°C, на севере -10-23°C, в центре 17-28°C, на востоке 18-32°C, повышение температуры воздуха ночью на юге от -15-25°C до -13-21°C, на юго-востоке от -20-38°C до -15-26°C.