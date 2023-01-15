Пятеро несовершеннолетних задержаны по подозрению в поджоге автомобиля журналистки Динары Егеубаевой

Пятеро несовершеннолетних задержаны по подозрению в поджоге автомобиля журналистки, участницы гражданской коалиции «Алтыншы Қаңтар» Динары Егеубаевой. Их также подозревают в разрушении стекла на входной двери редакции «El Media», сообщает пресс-служба департамента полиции.

«Сотрудники оперативного подразделения задержали пятерых несовершеннолетних 2005, 2006 и 2007 годов рождения по подозрению в совершении нескольких преступлений. Согласно показаниям фигурантов, оба заказа они получили от неизвестного человека через интернет. Таким же способом заказчик расплатился с ними за работу», − говорится в сообщении ведомства.

В пятницу ночью журналистка Динара Егеубаева сообщила о возгорании ее автомобиля, который находился во дворе жилого дома. На следующий день полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту поджога машины.

Егеубаева − участница гражданского блока «Алтыншы Қаңтар», объявившего в конце декабря 2022 года об участии в выборах в мажилис по одномандатному округу.

Стекло в двери бизнес-центра, где находится редакция интернет-издания Elmedia, было разбито в середине ноября 2022 года. В редакции расценили это действие как агрессивное предупреждение, увязав с другими атаками на казахстанские СМИ. До этого DDoS- и спам-атакам подвергались сайт и редакция агентства КазТАГ. Перед офисом издания Orda.kz также оставили надпись угрожающего содержания, а главный редактор Гульнара Бажкенова получала телефонные угрозы.