Заявка находится на рассмотрении
Российская сеть ресторанов «Вкусно – и точка» подала заявку на регистрацию в Казахстане
фото с сайта kapital.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Сеть ресторанов «Вкусно – и точка», которая заменила в России McDonald’s, хочет получить регистрацию товарного знака в Казахстане и подала для этого соответствующее заявление, сообщили в понедельник в министерстве юстиции.

«На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения “Вкусно – и точка”, поданные от имени ООО “Система ПБО”», - сообщили в Минюсте.

Вместе с тем, добавили в ведомстве, в настоящее время в государственном реестре товарный знак под обозначением «Вкусно – и точка» не зарегистрирован.

Напомним, сеть «Вкусно – и точка» в России пришла на смену ресторанам McDonald’s. В Казахстане McDonald’s из-за проблем с поставками временно приостановил работу в середине ноября 2022 года, однако в начале январе объявил, что бренд полностью прекращает свою работу в стране.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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