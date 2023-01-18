Мажилис ратифицировал договор с Узбекистаном о передаче осужденных лиц

Казахстанцы, осужденные в Узбекистане, смогут отбывать наказание на Родине, если изъявят такое желание. Такие нормы содержит закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания», который в среду в ходе пленарного заседания принял мажилис.

«Переговоры о подписании данного документа велись несколько лет. Перед заключением договора был проведен анализ миграционного процесса между двумя странами, правонарушительной практики граждан другой страны на территории одной из стран, изучено влияние на ситуацию с преступностью», - сказал депутатам заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Он также отметил, что генпрокуратура провела опрос среди 225 граждан Узбекистана, отбывающих наказание в Казахстане, и все они «изъявили желание отбывать наказание в своей стране». Чиндалиев полагает, что 20 казахстанцев, отбывающих наказание в Узбекистане, также «не будут возражать против возвращения в страну».

При этом, согласно договору, для передачи необходимо заявление самого осужденного и его согласие. Для выдачи в другую страну он должен иметь гражданство данного государства, оставшееся время отбывания наказания должно быть не менее одного года, также обе страны должны согласиться на передачу. При этом осужденные не выдаются в случае, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, противоречит национальному законодательству, у осужденного есть финансовые долги и если судебный процесс или расследование по делу не завершено.