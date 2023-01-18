Министерство юстиции зарегистрировало партию Respublica

Министерство юстиции зарегистрировало политическую партию Respublica. Об этом сообщил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров на своей странице в Facebook.

«Буквально только что наш представитель получил регистрационные документы партии Respublica в одном из ЦОНов города Астаны. Отныне мы - новая, официально зарегистрированная политическая сила нашей страны!», - написал Ходжаназаров.

О создании партии Respubliсa 28 августа объявил ряд лояльных власти бизнесменов, среди которых Бейбит Алибеков, Куаныш Шонбай и другие. В своем первом заявлении они отметили, что поддерживают политику президента Касым-Жомарта Токаева. Свой учредительный съезд партия провела только 6 декабря.

В декабре занимавший тогда пост министра юстиции Канат Мусин сообщил журналистам в кулуарах совместного заседания палат парламента о регистрации партии. Но в тот же день пресс-служба министерства опровергла слова главы ведомства, заявив, что «сожалеет о невольном искажении информации и приносит извинения за недостаточную проработку пресс-релиза, озвученного в кулуарах парламента». В ведомстве тогда добавили, что министерство только ожидает поступления документов оргкомитета для регистрации политической партии. О том, что «финальный пакет документов» был направлен в Минюст председатель партии Айдарбек Ходжаназаров сообщил 12 января.

Новая партия использует название движения Respublika, которое пыталось зарегистрировать партию с лета 2019 года, но не смогла этого сделать.

За последние месяцы Respubliсa стала второй лояльной власти партией, получившей регистрацию. Ни одна оппозиционная сила зарегистрирована к этому моменту не была.

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал весной 2023 года выборы в мажилис и высказывал мнение, что к парламентским выборам в Казахстане появятся новые партии.