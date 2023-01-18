Ранее министр юстиции уже заявлял о регистрации этой партии, но позже ведомство опровергло его слова
Министерство юстиции зарегистрировало партию Respublica
фото Жанары Каримовой

Министерство юстиции зарегистрировало политическую партию Respublica. Об этом сообщил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров на своей странице в Facebook.

«Буквально только что наш представитель получил регистрационные документы партии Respublica в одном из ЦОНов города Астаны. Отныне мы - новая, официально зарегистрированная политическая сила нашей страны!», - написал Ходжаназаров.

О создании партии Respubliсa 28 августа объявил ряд лояльных власти бизнесменов, среди которых Бейбит Алибеков, Куаныш Шонбай и другие. В своем первом заявлении они отметили, что поддерживают политику президента Касым-Жомарта Токаева. Свой учредительный съезд партия провела только 6 декабря.

В декабре занимавший тогда пост министра юстиции Канат Мусин сообщил журналистам в кулуарах совместного заседания палат парламента о регистрации партии. Но в тот же день пресс-служба министерства опровергла слова главы ведомства, заявив, что «сожалеет о невольном искажении информации и приносит извинения за недостаточную проработку пресс-релиза, озвученного в кулуарах парламента». В ведомстве тогда добавили, что министерство только ожидает поступления документов оргкомитета для регистрации политической партии. О том, что «финальный пакет документов» был направлен в Минюст председатель партии Айдарбек Ходжаназаров сообщил 12 января.

Новая партия использует название движения Respublika, которое пыталось зарегистрировать партию с лета 2019 года, но не смогла этого сделать.

За последние месяцы Respubliсa стала второй лояльной власти партией, получившей регистрацию. Ни одна оппозиционная сила зарегистрирована к этому моменту не была.

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал весной 2023 года выборы в мажилис и высказывал мнение, что к парламентским выборам в Казахстане появятся новые партии.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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