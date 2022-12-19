Ранее Минюст зарегистрировал партию «Байтак»
В Казахстане зарегистрирована партия Respublika
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство юстиции Казахстана зарегистрировало еще одну партию – Respublika, сообщил в кулуарах совместного заседания палат парламента глава ведомства Канат Мусин.

«На сегодня зарегистрированы партии “Байтак” и Respublika – две партии. Это полноценно зарегистрированные партии, которые обладают всеми правами», - сообщил Мусин.

Он отметил, что с другими партиями «работа продолжается», но они не прошли еще первый этап, так как «документы не соответствуют законодательству».

О создании партии Respublika 28 августа объявил ряд лояльных власти бизнесменов, среди которых Бейбит Алибеков, Куаныш Шонбай и другие. В своем первом заявлении они отметили, что поддерживают политику президента Касым-Жомарта Токаева.

Свой учредительный съезд партия провела только 6 декабря. Когда она сдала документы на регистрацию в Минюст, не сообщалось.

Новая партия использует название движения Respublika, которое пыталось зарегистрировать партию с лета 2019 года, но не смогла этого сделать.

За последний месяц Respublika стала второй лояльной власти партией, получившей регистрацию. Ни одна оппозиционная сила зарегистрирована к этому моменту не была.

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал весной 2023 года выборы в мажилис и высказывал мнение, что к парламентским выборам в Казахстане появятся новые партии.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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