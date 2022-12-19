В Казахстане зарегистрирована партия Respublika

«На сегодня зарегистрированы партии “Байтак” и Respublika – две партии. Это полноценно зарегистрированные партии, которые обладают всеми правами», - сообщил Мусин.

Он отметил, что с другими партиями «работа продолжается», но они не прошли еще первый этап, так как «документы не соответствуют законодательству».

О создании партии Respublika 28 августа объявил ряд лояльных власти бизнесменов, среди которых Бейбит Алибеков, Куаныш Шонбай и другие. В своем первом заявлении они отметили, что поддерживают политику президента Касым-Жомарта Токаева.

Свой учредительный съезд партия провела только 6 декабря. Когда она сдала документы на регистрацию в Минюст, не сообщалось.

Новая партия использует название движения Respublika, которое пыталось зарегистрировать партию с лета 2019 года, но не смогла этого сделать.

За последний месяц Respublika стала второй лояльной власти партией, получившей регистрацию. Ни одна оппозиционная сила зарегистрирована к этому моменту не была.

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал весной 2023 года выборы в мажилис и высказывал мнение, что к парламентским выборам в Казахстане появятся новые партии.