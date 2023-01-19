Акимат Алматы перенес на год сроки по укреплению оставшихся домов в микрорайоне Зердели

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района в четверг сообщил, что работы по укреплению и выравниванию оставшихся домов в микрорайоне Зердели завершат к концу этого года, хотя он обещал, что это будет сделано к концу 2022 года.

«До конца текущего года будут завершены работы по укреплению и выравниванию оставшихся 7 из 32 домов микрорайона Зердели. В настоящее время проводятся работы по сносу двух недостроенных домов, завершение запланировано на февраль. На этом месте будет создан сквер», - сказал Досаев.

Напомним, что 10 октября 2022 года на встрече с жителями района он обещал провести работа по укреплению и выравниванию семи домов микрорайона «до конца года».

«По проблемным 32 домам микрорайоне Зердели. До конца года будут завершены работы по укреплению и выравниванию семи домов. В настоящее время начаты работы по трем домам. Укрепительные работы ведутся строго в соответствии с проектными решениями института АО "КазНИИСА"», - говорил Досаев.

Также он заявлял, что, по заключению КазНИИСА, два недостроенных дома в микрорайоне будут снесены до конца 2022 года. По словам акима, договор с подрядчиком уже подписан.

32 многоквартирных девятиэтажных жилых дома были построены в микрорайоне Зердели в 2012 – 2016 годах. В декабре 2019 года один из домов, который был сдан в эксплуатацию в 2013 году, накренился. Акимат тогда заявлял, что специалисты не выявили критических отклонений при обследовании дома – отклонение составляло около 1 см, а это «в пределах допустимого». Позже в акимате сообщили, что «регулярные исследования грунта, основания и несущих конструкций дома, ежедневные замеры крена здания и отслеживание его возможной динамики позволили специалистам лаборатории "КазНИИСА" дать предварительное заключение, касающиеся безопасности проживания в данном доме». Власти со ссылкой на специалистов заверяли, что дом пригоден к дальнейшей эксплуатации.

В октябре 2020 года бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обещал, что обследование 17 домов в микрорайоне Зердели будет завершено до конца года и при необходимости будут проведены работы по их укреплению. На тот момент уже были укреплены четыре дома и велись работы еще по трем.