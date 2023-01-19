Это значительно уменьшит транспортную нагрузку с основных магистральных улиц города
Пробивку улицы Саина со строительством развязки планируется завершить к концу года – Досаев
фото Жанары Каримовой

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района в четверг сообщил, что пробивку улицы Саина со строительством транспортной развязки на улице Монке би планируется завершить к концу этого года.

«В декабре планируется завершение работ по пробивке улицы Саина со строительством транспортной развязки на улице Монке би, благодаря чему значительно уменьшится транспортная нагрузка с основных магистральных улиц города, в том числе с проспекта Рыскулова и улицы Момышулы, а также улиц районного значения», - сказал Досаев.

Кроме этого, по его словам, до конца года будет завершено строительство 40,5 км новых дорог в микрорайонах Алгабас и Шанырак-1, в III квартале, после завершения прокладки сетей водоснабжения и канализации, начнется строительство 4,8 км новых дорог в микрорайоне Шапагат. А в целом в 2023 году планируется отремонтировать средним ремонтом 50 улиц протяженностью 38 км.

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