Также его лишат депутатского мандата
Депутата мажилиса Азамата Абильдаева исключили из партии «Ак жол» за поддержку вторжения России в Украину
фото parlam.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутата мажилиса Азамата Абильдаева исключили из партии «Ак жол» за поддержку российского вторжения в Украину и заявления в отношении президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Власти председатель партии и лидер фракции в мажилисе Азат Перуашев.

«Его исключили из партии, но не за поддержку Путина, а за весь комплекс высказываний. Там были высказывания еще в отношении Зеленского и так далее. Поэтому в целом позиция его (неприемлема для партии – В.)», - сказал Власти Перуашев.

Он также сообщил, что в Центральную избирательную комиссию уже поданы документы по лишению Абильдаева депутатского мандата.

Вместе с тем на сайте партии сообщается, что сегодня состоялся пленум, на котором и были вынесены соответствующие решения. Члены совета партии подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии, а также нарушают партийную и депутатскую этику, тогда как в «Ак жол» уважают и поддерживают независимость и территориальную целостность Республики Казахстан и других дружественных стран.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане изменили правила въезда и пребывания иностранцев
Новости
Лукин избран сенатором от Астаны
Новости
В Аксае на западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку
Новости
В центральной части Алматы тушат пожар в многоквартирном доме
Новости
Легализация иностранных автомобилей начнется в Казахстане с 23 января – МВД
Новости
«КазТрансОйл» отправит 300 тыс. тонн нефти в Германию уже в I квартале