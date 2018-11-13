В Кокшетау в рамках ГЧП построят ТЭЦ

В Кокшетау в рамках государственно-частного партнерства к 2024 году построят ТЭЦ. Пока город остается единственным областным центром Казахстана, который не имеет устойчивого теплоснабжения и генерации своей электроэнергии, сообщает «Казинформ» .

Соответствующий договор подписан с ТОО «Дән» в рамках государственно-частного партнерства. ТЭЦ с тепловой мощностью 430 Гкал/ч и электрической мощностью 180 мВт будет построена к 2024 году. Отмечается, что выработка электричества позволит покрыть дефицит электрической мощности города и Бурабайской курортной зоны, а также значительно снизит стоимость электроэнергии для населения.

При проектировании ТЭЦ по максимуму будут закладываться материалы, технологии и оборудование местного производства. Дополнительно рассматривается вопрос о работе ТЭЦ не только на твердом топливе – в перспективе, с учетом дальнейшей модернизации тепло и электричество будет вырабатываться и на газе.

При эксплуатации ТЭЦ рассматривается также создание дополнительных проектов: строительство тепличного комплекса и завода по изготовлению железобетонных изделий. В период строительства ТЭЦ и сопутствующей инфраструктуры будут временно трудоустроены от 700 до 1000 человек на строительной площадке объекта, более 600 местных жителей получат постоянную работу.