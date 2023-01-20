Токаев поручил провести тщательное расследование атак на журналистов

«Президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов. Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства», - написал Желдибай в Facebook.

С ноября прошлого года стекло в двери бизнес-центра, где находится редакция интернет-издания El Media, периодически разбивают, DDoS- и спам-атакам подвергались сайт и редакция агентства КазТАГ, перед офисом издания Orda.kz оставляли надпись угрожающего содержания, а главный редактор Гульнара Бажкенова получала телефонные угрозы. В прошлую пятницу неизвестные подожгли машину участницы гражданской коалиции «Алтыншы Қаңтар», журналистки Динары Егеубаевой. Позднее полиция сообщила, что задержаны пятеро несовершеннолетних, их также подозревают в разрушении стекла на входной двери редакции El Media. А накануне журналист Вадим Борейко сообщил, что трое неизвестных пытались заблокировать дверь его квартиры и, возможно, поджечь. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью, а последние атаки на журналистов – взаимосвязанными. В своих показаниях полиции он написал, «что последние акции устрашения журналистов: Динары Егеубаевой, Гульжан Ергалиевой, Гульнар Бажкеновой, Самал Ибраевой и меня, - возможно, координируются из одного центра». Кроме этого, по его информации, 18 января Самал Ибраева, главный редактор Ulys Media, написала ему о взломе ее сайта, на котором выложили персональные данные самой Самал и членов ее семьи. А в комментариях к последнему выпуску на своем YouTube-канале Борейко обнаружил, что «большая группа комментов были адресованы некой Самал и имели один и тот же текст, хотя и отправленный с разных аккаунтов». Всего таких комментариев-близнецов под роликом было 70 и во всех звучала угроза в адрес Самал, как предполагает Борейко, именно Самал Ибраевой.