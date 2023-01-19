Неизвестные пытались заблокировать дверь квартиры журналиста Вадима Борейко

Журналист Вадим Борейко сообщил на своей странице в Facebook , что трое неизвестных в ночь на четверг пытались заблокировать дверь его квартиры и, возможно, поджечь. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью, а последние атаки на журналистов - взаимосвязанными.

«В третьем часу ночи 19 января дверь моей квартиры залили снаружи клейкой строительной пеной. Соседи заметили, что неизвестных, сделавших это, было трое. Они убежали. Пена имеет запах горючего вещества. Возможно, дверь хотели блокировать, а затем поджечь», - написал Борейко.

Позже он опубликовал пост, в котором сообщил, что приехавшая на место опергруппа сняла отпечатки пальцев, взяла образцы ДНК, а также засохшей монтажной пены. Борейко допросили, но он письменно отказался давать подписку о неразглашении, поскольку «госсекретов» в известных ему сведениях нет.

Журналист связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью, так как на двери подъезда неизвестные с помощью баллончика написали название его YouTube-канала.

«Также в показаниях я написал о своем предположении, что последние акции устрашения журналистов: Динары Егеубаевой, Гульжан Ергалиевой, Гульнар Бажкеновой, Самал Ибраевой и меня, - возможно, координируются из одного центра», - считает Борейко.

Он также сообщил, что днем 18 января Самал Ибраева, главный редактор Ulys Media, написала ему о взломе ее сайта, на котором выложили персональные данные самой Самал и членов ее семьи. А в комментариях к последнему выпуску на своем YouTube-канале он обнаружил, что «большая группа комментов были адресованы некой Самал и имели один и тот же текст, хотя и отправленный с разных аккаунтов». Всего таких комментариев-близнецов под роликом было 70 и во всех звучала угроза в адрес Самал, как предполагает Борейко, именно Самал Ибраевой.

«У меня серьезные причины предположить, что упомянутая в комментах Самал – именно Ибраева, поскольку ранее я выложил посты о взломе ее сайта в фейсбуке, телеграме и инстаграме. Допускаю, что все 70 аккаунтов, с которых постились неотличимые комменты, сидят на одном IP-адресе, установить который полицейскому отделу К-9, надеюсь, труда не составит. А вместе с ним – установить и адрес географический. Днем меня обещали вызвать еще на один допрос. Буду ходатайствовать об объединении всех этих журналистских дел в одно. Делать дальше вид, что эти кейсы друг с другом не связаны и не имеют целью закошмарить несистемные медиа, думаю, уже бессмысленно», - заявил журналист.

В пятницу неизвестные подожгли машину участницы гражданской коалиции «Алтыншы Қаңтар», журналистки Динары Егеубаевой. Позднее полиция сообщила, что задержаны пятеро несовершеннолетних, их также подозревают в разрушении стекла на входной двери редакции El Media.

Стекло в двери бизнес-центра, где находится редакция интернет-издания El Media, было разбито в середине ноября 2022 года. В редакции расценили это действие как агрессивное предупреждение, увязав с другими атаками на казахстанские СМИ. До этого DDoS- и спам-атакам подвергались сайт и редакция агентства КазТАГ. Перед офисом издания Orda.kz также оставили надпись угрожающего содержания, а главный редактор Гульнара Бажкенова получала телефонные угрозы.