Руководитель департамента Минобороны подозревается в получении взятки в $20 тыс.

Он задержан и с санкции суда взят под стражу
Руководитель департамента информатизации министерства обороны задержан по подозрению в коррупции, начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы.
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