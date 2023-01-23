Руководитель департамента Минобороны подозревается в получении взятки в $20 тыс.

Руководитель департамента информатизации министерства обороны задержан по подозрению в коррупции, начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы.

«Вр.и.о. начальника департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов США от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видеоконференцсвязи», - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и с санкции следственного суда Астаны заключен под стражу. Иная информация в интересах следствия не разглашается.