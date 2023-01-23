Fly Dubai с конца февраля запускает рейсы Шымкент – Дубай

Между Казахстаном и ОАЭ увеличивается количество рейсов в рамках достигнутых договоренностей по итогам визита Касым-Жомарта Токаева в Абу-Даби на прошлой неделе, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В КГА сообщили, что в целях доступности авиаперевозок и снижения стоимости авиабилетов с 22 января лоукостер Wizz Air Abu Dhabi увеличил количество рейсов между городами Абу-Даби и Алматы с трех до четырех рейсов в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье). Полеты выполняются на воздушных судах типа Airbus A320/A321.

«Также авиакомпания Fly Dubai, начиная с 26 января, планирует увеличение количества рейсов по маршруту Дубай – Астана с 10 до 14 рейсов в неделю и с 28 января по маршруту Дубай – Алматы с 10 до 14 рейсов в неделю. Также с 28 февраля Fly Dubai планирует возобновить полеты по маршруту Шымкент – Дубай с частотой два рейса в неделю (среда, суббота). Полеты авиакомпании Fly Dubai будут выполняться на воздушных судах типа Б-737», - сообщили в комитете.