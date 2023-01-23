Рестораны работают пока без названия
Сеть ресторанов бывшего McDonald’s вновь открылась в Алматы
фото Жанары Каримовой

Сеть ресторанов бывшего McDonald’s вновь заработала в Алматы, но пока без названия, сообщает «Казинформ».

«Это новая глава в жизни нашей компании. Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия. Пока рестораны откроются без названия, но в ближайшее время мы представим наше новое имя», - отметил генеральный директор ТОО «Food Solutions KZ» Асет Машанов.

В Алматы возобновили работу 23 января точки по пяти адресам: на Толе би – Кунаева, по улице Розыбакиева, на Мустафина, Бухар Жырау – Байтурсынова и Шевченко – Сейфуллина.

В компании отметили, что весь персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме.

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