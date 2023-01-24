46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции, 5 случаев коронавирусной пневмонии и один летальный исход от нее.

Всего в стране подтверждено 1 405 498 случаев КВИ+ и 90 685 случаев КВИ-. От пневмонии за время пандемии скончались 5 409 человек.

На 24 января лечение получают 1 790 человек (1 652 КВИ+ и 138 КВИ-), из них в стационарах остаются 134 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 656. В тяжелом состоянии находятся 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.