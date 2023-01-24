В Казахстане запасов лука осталось мало, Минторговли завезет его из Таджикистана

Запасов лука в Казахстане оказалось меньше, чем это заявлялось ранее, заявил во вторник в кулуарах правительства журналистам заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. Именно поэтому межведомственной комиссией приняты решения запретить его экспорт на три месяца. Параллельно правительство заключило первые контракты на поставку раннего лука из Таджикистана, которого хватит до апреля. Вместе с тем глава ведомства не исключает, что цена на него может вырасти.

«Выяснилось, что в стране осталось 150 тыс. тонн лука, хотя, естественно, в сезон заявлялось о том, что его гораздо больше. Причины в чем? Причины в том, что на сегодняшний день лук стал очень востребованным товаром. Прежде всего заморозки, похолодание привели к тому, что в странах, где он постоянно производился – Узбекистан, Пакистан, Российская Федерация, – его сейчас нет. Цена на прилавках в Москве сейчас достигает 500 тенге, в Узбекистане – 350 тенге, у нас она тоже местами повысилась до 170 тенге», - сказал Жумангарин.

Министр торговли подчеркнул, что правительство не может допустить дефицита лука, поэтому межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой деятельности приняла решение запрет на его экспорт на три месяца.

«По-хорошему, нам надо где-то 30 тыс. тонн лука в месяц. Три месяца – это 90 тыс. тонн. Но, как показывает практика, за это время мы не можем найти, каким образом был вывезен лук. Есть подозрения, что он вывозится, в том числе, и по серым схемам из Казахстана. Я разговаривал непосредственно с руководителем пограничной службы Казахстана, комитета госдоходов, мы сейчас на контроль эту ситуацию берем, чтобы по луку стабильность снабжения у казахстанских потребителей была», - заверил вице-премьер.

Параллельно, по его словам, правительство заключило первые контракты с Таджикистаном на ранний лук. Этих 3 тыс. тонн, по мнению Жумангарина, хватит до апреля. Его будут завозить в крупнейшие торговые сети.

Говоря о том, что будет с ценами, министр торговли объяснил, что сейчас задача правительства не допустить повышения цены до спекулятивной. Он считает, если решение МВК будет выполнятся, то «это сделать удастся». Однако пока действуют спекулятивные настроения, удержать цену сложно.

«На прошлой неделе ко мне приезжали представители торговых сетей, они с большим трудом контрактуются на сегодняшний момент по луку. Потому что аграрии не хотят его продавать, они хотят продавать его по более высокой цене. Но вы понимаете, к чему это приведет. Продавать по более высокой цене на сегодняшний день – это либо цена на внутреннем рынке будет расти, либо нам надо открывать экспорт. Мы сейчас не можем этого сделать, иначе мы останемся с дефицитом, как в прошлом году это было с морковью, или когда у нас на картошку цена поднималась до 700 тенге, мы не можем сейчас себе этого позволить», - констатировал Жумангарин.

Поэтому, считает он, принятые меры, которые предприняты, в том числе по новой оборотной схеме, позволяют «уверенно смотреть в будущее».

«У нас достаточно так называемого борщ-набора на сегодняшний день, чтобы спокойно пройти этот период высокой инфляции, вплоть до апреля. В апреле нам придется везти, но мы уже законтрактовали с Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном. И у нас есть финансовые ресурсы, чтобы это сделать», - заверил министр, при этом не исключив, что определенное повышение цены на лук стоит ожидать.