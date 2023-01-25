Он подразумеваем поставку напрямую с мест добычи, минуя посредников
В Казахстане разработают новый механизм поставки угля населению
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам деятельности горно-металлургических компаний. Как сообщается на сайте главы кабмина, были рассмотрены вопросы обеспечения углем внутреннего рынка, особенно отдаленных населенных пунктов.

Смаилов поручил проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля и проработать новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников.

Также на совещании обсуждены планы по запуску новых инвестиционных проектов Eurasian Resources Group в газовой отрасли, проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры и вопросы создания казахстанскими и узбекскими инвесторами совместного предприятия для грузоперевозок по железным дорогам двух стран.

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