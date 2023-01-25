В Костанайской области пресечена деятельность нелегальных криптообменных пунктов

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, которая занималась запрещенной предпринимательской деятельностью с цифровыми активами через криптообменные пункты вне площадки МФЦА, сообщает пресс-служба АФМ.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности», - сообщили в ведомстве.

По сообщению АФМ, установлены криптоактивы на сумму $6 тыс. на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Также обнаружены криптоактивы на сумму более $200 тыс. на других криптобиржах.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.