Феминистки Алматы планируют проводить митинги каждые выходные до 8 марта

Представительницы оргкомитета феминистского митинга и марша Алматы, получившие отказ в проведении митинга и марша 8 марта, подали уведомление о проведении митинга на ближайшие выходные и планируют проводить их каждые выходные до 8 марта. Об этом они сообщили на пресс-конференции 25 января.

Представительницы оргкомитета напомнили, что акимат отказал в проведении митинга и марша из-за того, что все четыре места, где маслихат разрешил проводить мирные собрания, заняты в этот день «Лигой Волонтеров».

«Оргкомитет женского марша и митинга 8 марта подает уведомления на проведение митинга за митинг, – сообщила фемактивистка Жанар Секербаева. – Их будут направлять представительницы оргкомитета на каждые выходные до марта. Два из них уже поданы на 28 и 29 января, но срок их рассмотрения, указанный акиматом, – 9 февраля, что уже нарушает положенные сроки».

Во время пресс-конференции Секербаева дозвонилась до представителя акимата. Он пообещал предоставить ответ по митингу в четверг, 26 января.

«Нам нужен этот марш. Это не наш каприз, это вынужденная мера. И мы требуем своих прав. По закону о мирных собраниях не должно быть никаких ограничений, которые бы становились препятствиями для организации маршей и митингов», – также заявила Секербаева.

Правозащитница Татьяна Чернобиль сообщила, что оргкомитет также готов обжаловать отказ акимата в суде.

«Мы сейчас направили жалобу в акимат они должны в течение трех дней нам ответить, что над ними нет вышестоящего органа и они передают нашу жалобу в суд. В таком случае мы, скорее всего, сами обратимся в суд», - сказала она.

Чернобиль напомнила, что по закону о мирных собраниях акимат действительно имеет право отказать в их проведении в случае, если все места заняты.

«Но одновременно в законе есть требование к уполномоченному органу, что организации, которые претендуют на одно и то же место, должны быть разнесены по времени, – пояснила она. – Акимат должен был нам это обеспечить. Вместо этого нам просто отказали. Соответственно, наше требование – обжаловать отказ акимата на основании положения закона и Конституции. Мы надеемся, что суд сможет принять решение в нашу пользу».

Как напомнила фемактивистка Вероника Фонова, в отчете министерства юстиции феминистский марш 2021 года упоминается, как самый крупный крупный марш в Алматы. Отчет был подготовлен для иностранных государств, и в нем говорилось о проведенных в Казахстане реформах. Несмотря на это, по словам Фоновой, в 2022 году акимат отказал в проведении феминистского митинга и марша, и оргкомитет подал уведомление о проведении митинга за митинг. Тогда акимат все же согласовал мирное собрание на 8 марта, но не марш. Жанар Секербаева также добавила, что в этом году оргкомитет планирует задействовать инструменты адвокации, выходить на связь с министерствами и омбудсменом по правам человека для того, чтобы добиться согласования проведения марша.