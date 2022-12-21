Акимат Алматы отказал феминисткам в проведении митинга и марша 8 марта

Акимат Алматы отказал феминисткам в проведении ежегодного митинга и марша в Международный женский день. Причиной отказа стало то, что локации, согласованные маслихатом для проведения мирных собраний, будут заняты другой организацией. Об этом сообщается на странице марша в Instagram .

Активистки напомнили, что марш проводится с 2017 года, и каждый раз организаторки сталкивались с препятствием со стороны акимата в той или иной форме.

«Мы сталкивались с давлением, "беседами" с целью убедить нас отказаться от марша, визитами полиции к семьям заявительниц, отказами на заявления», – указано в публикации. – В этот раз акимат отказал, сославшись на якобы уже утвержденные им мероприятия 8 марта в единственных четырёх локациях, отведенных маслихатом под мирные собрания в Алматы. Заявителем, по утверждению акимата, стала Лига волонтеров, чье уведомление о 3-х митингах и заявление о марше протяженностью почти 5 км – все 8 марта – акимат утвердил, судя датам, именно в день получения наших уведомления о митинге и заявления о марше».

Организаторки женского марша и митинга подчеркнули, что ни на страницах акимата, ни на веб-ресурсах Лиги волонтеров нет никакой информации о каких-либо планируемых к 8 марта мероприятиях.

«Мы настаиваем, что отказ нам был сфабрикованным, и призываем акимат пересмотреть свое решение», – также пишут они, добавляя, что предпримут все усилия для того, чтобы марш и митинг состоялись.

В Лиге волонтеров Власти сообщили, что 8 марта планируют заниматься волонтерством, «помогать людям». На вопрос корреспондента о том, планирует ли организация проводить митинги или массовые мероприятия, представитель организации ответил, что Лига – общественная организация и такими мероприятиями не занимается.

Как отметили феминистки в своей публикации, Лига волонтеров – активный участник государственных закупок.

«Заказчиком услуг Лиги волонтеров в Алматы выступает управление общественного развития акимата, которое и отказало нам в проведении наших марша и митинга. Чаще же заказчик Лиги волонтеров – это управление молодежной политики акимата», – написали они.

Лига волонтеров известна координацией сбора подписей в поддержку застройки ущелья Кок-Жайлау, которая затем была отменена Токаевым, а также вовлечением студентов в выборные и политические процессы в 2019 году.

В последние месяцы акимат Алматы регулярно отказывает гражданским активистам в проведении митингов под различными предлогами, включая текущий ремонт и проведение ярмарок в местах, отведенных маслихатом для согласованных мирных собраний.