Холдингу «Байтерек» предоставят до 500 млрд тенге пенсионных активов ЕНПФ

В холдинг «Байтерек» из Единого накопительного пенсионного фонда инвестируют до 500 млрд тенге на кредитование крупных проектов, сообщила пресс-служба Национального банка.

«Национальный банк Республики Казахстан информирует, что в соответствии с основными направлениями инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в течение 2023 года планируется инвестирование на рыночных условиях пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО “НУХ “Байтерек” на общую сумму до 500 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Привлеченные средства холдинг планирует направить на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет на уровне правительства, обещают в Нацбанке.

Регулятор также отмечает, что пенсионные активы ЕНПФ будут предоставляться АО «НУХ «Байтерек» на возвратной основе по рыночной доходности.

«Вышеуказанные инвестиции будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ, а также окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации реального сектора экономики Казахстана», - уверены в Нацбанке.