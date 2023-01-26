Критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев придерживается принципиальной позиции, что критика власти является необъемлемой частью гражданского общества, и в Казахстане не должно быть исключений. Об этом он заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената.

«Любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества. В обществе разворачиваются острые дискуссии. Моя принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение. Предпринятые нами меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена», - заявил президент.

Глава государства в очередной раз напомнил про реализацию конституционных реформ и объявил о завершении формирования состава сената.

«Обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. Специальная квота выделена для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит сенату защищать интересы всех граждан страны. В целом палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности», - считает президент.

Он уверен, что в Казахстане утвердился принцип «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», и подчеркнул, что стартовавшая недавно избирательная кампания в мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов. По его мнению, переход на смешанную модель формирования мажилиса и маслихатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп.

Также он считает, что «проведенные за последние годы политические преобразования, целенаправленная либерализация избирательного законодательства придали мощный импульс партийному строительству в Казахстане», и «промежуточным итогом» стало то, что «впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы несколько новых партий». Он подчеркнул, что Казахстану нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей, а безусловным приоритетом в их работе должны стать укрепление государственности и сохранение единства страны.

«Партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества. В фокусе их особого внимания должна быть планомерная работа по исполнению запросов граждан. Реализуя свои программы, им необходимо строго следовать требованиям закона. Очень важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране», - подчеркнул Токаев.

Он также пообещал, что на предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности и подчеркнул, что «выборная кампания должна не разделить, а объединить страну».

«Хочу вновь призвать кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе. Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны. Это должен понимать каждый наш соотечественник», - предупредил президент.