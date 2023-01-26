В феврале начнутся работы по механической очистке дна озера Сайран в Алматы. Об этом на встрече с жителями Ауэзовского района рассказал аким города Ерболат Досаев. Реконструкцию планируют начать в третьем квартале 2023 года после разработки ПСД и выхода экспертизы.

«Мы намерены в феврале текущего года начать работы по механической очистке дна озера Сайран от иловых отложений. Работы планируется завершить до конца мая 2023 года. После разработки ПСД и выхода экспертизы в марте этого года, в третьем квартале 2023 года по завершению конкурсных процедур планируется начать реконструкцию и благоустройство территории озера Сайран», – сказал Досаев.

Также с августа прошлого года разрабатывается ПСД с экспертизой по проектам преобразования территории пешеходных пространств на пяти магистральных улицах Ауэзовского района – Жандосова, Момышулы, Саина, Толе би и проспект Абая. В июле ожидается выход проектов с государственной экспертизы, о сроках начала строительства Досаев не сообщил.

Кроме того, в районе обустроят бульвар Шалова: «Ввиду отсутствия досуговых мест в микрорайоне Таугуль, разработана ПСД на обустройство бульвара Шалова в современную пешеходную зону, путем ограничения транспортного движения. На сегодня проект находится на экспертизе».

