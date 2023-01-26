Двоим обвиняемым по делу о январских событиях в Таразе прокурор запросил четыре года лишения свободы

26 января на судебном процессе в Таразе по делу о январских событиях прокурор запросил для троих из девяти обвиняемых тюремные сроки, еще одному условное наказание. Их обвиняют в «участии в массовых беспорядках» по части 2 статьи 272. Среди обвиняемых - погибшие Ержан Байжанов, Токтар Ошакбай, Нурсултан Куатбаев, Райс Рысбеков, Исатай Донбаев. Об этом сообщает “Радио Азаттык” .

Во время прений в четверг прокурор попросил двух обвиняемых приговорить к четырем годам лишения свободы - это Асхат Ташекеев и Марат Бекбау. Обвиняемому по этому делу Гани Керимбаеву прокурор запросил три года лишения свободы, но в связи с законом об амнистии попросил сократить срок до 9 месяцев. Нурбол Ережепову – три года условно, но также попросил сократить срок до 9 месяцев по амнистии.

Все четверо заявили, что не признаются в предъявленных им обвинениях.

Прокурор сообщил, что вина пяти человек, погибших на площади, доказана в суде, но в связи со смертью попросил не назначать им наказания.

23 ноября в Таразском городском суде начался судебный процесс по январским событиям. Все девять обвиняемых проходят по делу об участии в массовых беспорядках (ст. 272 ч.2). Пятеро из них погибли в прошлом году в январе. Родственники погибших, не согласные с предъявленными обвинениями, несколько раз приезжали в Астану, требуя справедливое расследование.