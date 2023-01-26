Половина из общей протяженности дороги просто отсутствовала
В Северном Казахстане ввели в эксплуатацию дорогу по госпрограмме без дорожного полотна
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Департамент агентства по финансовому мониторингу выявил хищение бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе «Ауыл – Ел бесігі» в районе им.Г.Мусрепова при строительстве дороги, сообщила пресс-служба АФМ.

«В эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна. Из запланированной протяженности дороги 53,5 км отсутствовало 27 км автодороги. Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге», - пояснили в ведомстве.

В результате расследования уголовного дела выявлены причастные к хищению лица. Дело уже направлено в суд.

В АФМ подчеркнули, что строительство этой автодороги для местных жителей имеет социальное значение из-за отдаленности от районного центра. Сейчас строительство дороги восстановлено, отдельные участки ее уже готовы.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Турецкий инвестор готов построить ТЭЦ в Кокшетау
Новости
Депутата мажилиса Азамата Абильдаева исключили из партии «Ак жол» за поддержку вторжения России в Украину
Новости
12 областей Казахстана находятся в зоне высокого риска подтоплений – МЧС
Новости
ТЭЦ Риддера выкупил казахстанский инвестор
Новости
Ертысбаев о выходе из НПК двух депутатов: они могли уйти раньше, но не сделали этого
Новости
Гендиректор «Алматинских тепловых сетей» подозревается во взятке в 16 млн тенге – Антикор