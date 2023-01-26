В Северном Казахстане ввели в эксплуатацию дорогу по госпрограмме без дорожного полотна

Департамент агентства по финансовому мониторингу выявил хищение бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе «Ауыл – Ел бесігі» в районе им.Г.Мусрепова при строительстве дороги, сообщила пресс-служба АФМ.

«В эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна. Из запланированной протяженности дороги 53,5 км отсутствовало 27 км автодороги. Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге», - пояснили в ведомстве.

В результате расследования уголовного дела выявлены причастные к хищению лица. Дело уже направлено в суд.

В АФМ подчеркнули, что строительство этой автодороги для местных жителей имеет социальное значение из-за отдаленности от районного центра. Сейчас строительство дороги восстановлено, отдельные участки ее уже готовы.