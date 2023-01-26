Срок выплаты пособий женщинам до родов сократят до одного часа – Мусин

Срок выплаты пособия женщинам до родов планируется сократить с 15 дней до одного часа, сообщил в четверг в ходе коллегии министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«На каждом этапе жизненного цикла гражданин взаимодействует с государством, начиная с момента рождения, детства, поступления в вуз, создания семьи и так далее. Поэтому наша стратегическая задача – разобрать каждую жизненную ситуацию в каждом жизненном этапе, понять, через что должен проходить простой человек, все эти трудности перевести в нормальный, понятный и удобный процесс для гражданина. Для этого будут собираться фокус-группы, привлекаться конкретные госорганы, цифровые вице-министры», - сказал Мусин.

В качестве примера он привел проблему, что у большинства женщин нет понимания, куда идти за консультацией, как встать на учет и получить дородовые выплаты.

«Множество непонятных процессов, тогда как основная нужда матери – удовлетворение базовых потребностей. Поэтому мы говорим, что не только надо получить свидетельство о рождении и автоматизировать пособие, но и другие процессы есть. Например, чтобы дородовые выплаты получить, 15 дней надо. Мы их в этом году будем переводить до одного часа», - пообещал министр.

Еще одной скрытой проблемой он назвал вызов патронажной медсестры, которая, по правилам, должна приходить на дом в течение трех дней. Но по факту «затягиваются сроки и иногда (медсестры – В.) не приходят». Поэтому, отметил Мусин, эти процессы также будут автоматизированы.