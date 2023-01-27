Ясная погода сохранится на выходных на юге и западе Казахстана

28 – 30 января ясная погода без осадков сохранится на юге, юго-востоке и западе Казахстана, на остальной территории ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни на территории Казахстана значительных изменений в погоде не ожидается. По-прежнему запад, юг и юго-восток страны будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная погода без осадков. Остальная же территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра», - сообщают синоптики.

Резких перепадов температурного фона не ожидается, однако на юге республики прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от -2+3°C, в северных и горных районах -5°C до +5+10°C, в северных и горных районах -3°C, на юго-востоке страны от -2+3°C, в северных и горных районах -8°C до 0+5°C, в северных и горных районах -4°C.