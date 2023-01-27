Смаилов поручил ускорить строительство нового терминала аэропорта Шымкента

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, прибыв с рабочей поездкой в Шымкент, ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала.

Смаилов отметил, что Шымкент является третьим по величине мегаполисом страны, расположенным на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом, это создает условия для выполнения как прямых, так и транзитных рейсов. Однако состояние городского аэропорта не соответствует статусу международного. Глава правительства напомнил, что еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал.

«Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление для туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение», - сказал Смаилов.

Аким Шымкента Мурат Айтенов доложил, что на сегодняшний день проект завершен более чем на 80%, всего строится 40 тыс. кв. метров. Окончательный ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2023 года.

Глава Правительства поручил акимату быстрее завершить все работы и не допустить дальнейшего затягивания строительства.