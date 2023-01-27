Минкультуры и спорта предлагает дать акиматам право развивать инфраструктуру на территориях нацпарков

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании ведомства по вопросам развития туризма предложил наделить акиматы компетенцией развивать инфраструктуру на территориях нацпарков. По его словам, сейчас в сфере туризма есть дополнительная потребность в финансировании 49 проектов на сумму 308 млрд тенге, передает «Казинформ» .

«Есть дополнительная потребность в финансировании 49 проектов на сумму 308 млрд тенге. Это те проекты, у которых уже есть ПСД, но отсутствует финансирование», - сказал Еркинбаев.

По его словам, среди этих проектов строительство автодороги в Имантау-Шалкарской курортной зоне, берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь в Абайской области и благоустройство набережной в Балхаше.

Еркинбаев подчеркнул, что реализация этих проектов важна для развития туризма в регионах, так как за счет них увеличится и инвестиционная привлекательность областей.

«Отсутствие элементарной инфраструктуры в национальных парках является сдерживающим фактором развития туризма. Ввиду отсутствия законодательной компетенции у акиматов просим поддержать закрепление компетенций регионов по развитию инфраструктуры туризма в турдестинациях вне населенных пунктов и на территориях национальных парков», - обратился Еркинбаев к министру культуры и спорта Асхату Оралову.