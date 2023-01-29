На военных объектах Ирана произошла серия взрывов

Серия мощных взрывов произошла в ночь на воскресенье на объектах военной инфраструктуры в Иране, пишет BBC.

По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Новостное агентство Tasnim сообщает, что атаке беспилотников подвергся также военный завод по производству боеприпасов в центральной провинции Исфахан. Сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт (север).

Звуки взрывов слышны и в Тегеране, по словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщают, что в небо над иранской столицей подняты самолеты.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет, а сама информация из страны противоречива.

В министерстве обороны Ирана подтвердили атаку беспилотников на завод по производству боеприпасов в Исфахане, но утверждают, что она не нанесла серьезных повреждений.

Какой стране принадлежат атаковавшие иранский военный объект беспилотники, власти Ирана пока не говорят.

Арабский новостной телеканал Al Arabiya сообщил без ссылок на источники, что Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности. Израиль не комментировал это заявление.