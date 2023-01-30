Air Astana возобновит рейсы из Астаны в Пекин в марте

С 25 марта авиакомпания Air Astana возобновит полеты из Астаны в Пекин. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, сообщили в понедельник в пресс-службе комитета гражданской авиации.

«С 25 марта текущего года авиакомпанией Air Astana планируется возобновить полеты по маршруту Астана – Пекин с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, суббота). Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321 LR», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 13 февраля авиакомпания планирует постепенно увеличить рейсы из Алматы в Пекин с одного до пяти, а затем – до семи рейсов в период весенне-летней навигации. Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321.

Как отметили в КГА, расширение авиасообщения между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя дружественными странами, а также будет способствовать полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР.

Напомним, Air Astana начала выполнять рейсы в Пекин в 2002 году, однако из-за пандемии коронавируса авиасообщение было прекращено в 2020 году. В ноябре прошлого года были возобновлены рейсы из Алматы в Пекин.