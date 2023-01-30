Ученые будут заниматься их одомашниванием
Более 1 800 детенышей сайгаков изымут из популяции для изучения, а не отстрела – Минэкологии
ФОТО ORTCOM.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Для изучения популяции сайгаков министерство экологии планирует изъять 1 815 детенышей, которые будут жить в вольерах. Соответствующий приказ пока находится на рассмотрении, сообщил в понедельник заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким.

«Мы хотели дать разъяснения по научному изъятию сайгаков, чтобы представители научных организаций прокомментировали, для каких целей они хотят изъять животных. При обосновании указано 1815 голов – это тот документ, который поступил в комитет (и находится на портале «Открытые НПА» – В.). Данная квота складывается из заявок научных организаций», - сказал Ким журналистам перед брифингом.

Он уточнил, что основные цели изъятия – изучение популяции сайгаков в целом, рассмотрение вопроса дальнейшего использования животных в сельском хозяйстве или их одомашнивания.

«Ученые планируют в этих целях изъять детенышей сайги для содержания в полу-вольном вольере. Планируется использовать, выращивать, изучать их», - добавил председатель комитета.

То есть, объяснил Ким, ученые будут выяснять, есть ли возможность одомашнивания сайгаков и ввести их в сельскохозяйственную культуру, чтобы фермеры в будущем могли использовать этих животных.

«Есть же в Казахстане мароловодческие хозяйства, хотя раньше марал был диким животным», - привел пример Ким.

Он также подчеркнул, что квоты на изъятие сайгаков смогут получить только специальные научные организации.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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