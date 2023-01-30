На двух рынках Алматы завышали цены продукты – Минторговли

В Алматы выявлены цепочки непродуктивных посредников и факты превышения торговой надбавки выше 15% на продовольственных рынках «Жулдыз» и «Арыстан», сообщил и.о. председателя комитета торговли министерства торговли и интеграции Айдар Абильдабеков на совещании о принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары в регионах, которое провели в субботу.

Как сообщается на сайте главы правительства, в разрезе областей цены на социально значимые продукты питания с начала года больше всего выросли в Мангистауском регионе (на 2,9%), там подорожало 10 наименований. В Улытауской области цены выросли на 2,6%), в Астане – на 2,1%. В то же время, по данным комитета торговли, региональные комиссии по сдерживанию цен начали показывать реальные результаты в выявлении непродуктивных посредников.

«В Алматы выявлены цепочки непродуктивных посредников и факты превышения торговой надбавки выше 15% на продовольственных рынках “Жулдыз” и “Арыстан”. По результатам работы комиссии руководство рынков распорядилось не впускать на их территории лишних посредников, тем самым устранив незаконную деятельность, приводящую к росту цен», - сообщил Абильдабеков.

По его словам, в Северо-Казахстанской области выявлен посредник, который поставлял яйца социальной категории в магазин «у дома», в Алматинской области в действиях двух предприятий усматриваются признаки антиконкурентных согласованных действий при реализации куриных яиц социальной категории.