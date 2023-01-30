На двух рынках Алматы завышали цены продукты – Минторговли

Им запретили впускать «лишних посредников»
В Алматы выявлены цепочки непродуктивных посредников и факты превышения торговой надбавки выше 15% на продовольственных рынках «Жулдыз» и «Арыстан», сообщил и.о. председателя комитета торговли министерства торговли и интеграции Айдар Абильдабеков на совещании о принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары в регионах, которое провели в субботу.
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