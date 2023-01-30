10 тыс. человек уже подали заявки на процедуру банкротства в Казахстане – Минфин

На процедуру банкротства в Казахстане подали заявки 10 тыс. человек, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Ержан Биржанов. Всего, по его данным, признать себя банкротами в стране могут 1,1 млн граждан.

«Максимально 1 млн 100 тыс. человек может попасть (под процедуру банкротства – В.). Но это максимальное количество», - сказал Биржанов

При этом, подчеркнул он, банкротство – процедура добровольная, поэтому вице-министр уверен, что «большинство граждан, учитывая, что статус "банкрот" как черная метка, примут взвешенное решение». На сегодняшний день в госорганы обратились более 10 тыс. граждан.

«К нам ежедневно поступают заявки, с января обратилось более 10 тысяч человек, которые изъявляют желание (признать себя банкротами - В). То есть количество может стать больше ближе к сроку», - заключил он.

Вице-министр добавил, что система для подачи заявок сейчас разработана и тестируется, и к марту будет готова. В частности, после подачи заявления, гражданина будут проверять на соответствие критериев, и в течение 15 дней будет приниматься решение – вносить его в в реестр или нет.

«У нас скоринговая система уже разработана, она сейчас тестируется с другими госорганами и организациями, к марту будет готова. У нас на портале размещены образцы заявлений, граждане могут ознакомиться до 8 февраля, внести свои предложения. Все коррективы обсуждаются. Но в целом система уже готова», - заверил Биржанов.

Напомним, официально заявки на процедуру банкротства казахстанцы смогут подавать с 3 марта. Соответствующий закон был подписан 30 декабря.