Партия Amanat проведет внеочередной съезд 7 февраля

Тамара Вааль, Астана, Власть
Партия Amanat последней среди политических объединений проведет свой внеочередной съезд. Он запланирован на 7 февраля, тогда как на следующий день по закону завершится регистрация кандидатов.
«Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXV съезда. Мероприятие пройдет 7 февраля в городе Астане», - сообщили во вторник в пресс-службе партии.
Вв работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.
Напомним, 30 января внеочередной съезд провела Народная партия Казахстана, 1 февраля пройдет съезд партии «Ак жол», 3 февраля – партии «Байтак», 4 февраля – «Ауыл».