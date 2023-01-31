Постановление о созыве подписал председатель партии
Партия Amanat проведет внеочередной съезд 7 февраля
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Партия Amanat последней среди политических объединений проведет свой внеочередной съезд. Он запланирован на 7 февраля, тогда как на следующий день по закону завершится регистрация кандидатов.

«Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXV съезда. Мероприятие пройдет 7 февраля в городе Астане», - сообщили во вторник в пресс-службе партии.

Вв работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.

Напомним, 30 января внеочередной съезд провела Народная партия Казахстана, 1 февраля пройдет съезд партии «Ак жол», 3 февраля – партии «Байтак», 4 февраля – «Ауыл».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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