Почти 2 тыс. км водопроводных сетей в Алматы требуют замены, сообщает «Казинформ» со ссылкой на ГКП «Алматы су». Причем в некоторых районах износ доходит до 80%.

«Износ водопроводных и канализационных сетей в городе составляет в пределах 55-58%. В старых районах изношенность сетей гораздо больше – порядка 80%, там лежат старые сети, построенные с 1965 по 1985 годы», - сказал на брифинге во вторник генеральный директор ГКП «Алматы су» Ильяс Казиев.

Однако, заверил он, «сейчас у нас аварийность невысокая, время для ремонтов есть». По его информации, в этом году предусмотрено 2,6 млрд тенге на водопроводные сети и около 1 млрд тенге на канализационные сети. Ремонтные работы планируется проводить в Медеуском, Турксибском, Жетысуском и Алмалинском районах, где сети наиболее изношены.

Вместе с тем Казиев отметил, что нужна поэтапная замена всех ниток Талгарского водоводов, магистральных водоводов внутри города – Рыскуловский, Мынбаевский и другие. Кроме того, сильно изношены крупные канализационные коллекторы Загородный и Бурундайский. По некоторым из них на сегодня разрабатывается проектно-сметная документация.

По данным «Алматы су», износ водопроводных сетей по городу в настоящее время составляет 54,2%, 1 943 км водопроводных сетей требуют замены. Износ канализационных составляет 56,6%, в реконструкции нуждаются более 1 тыс. км сетей.

Официальный представитель «Алматы су» Серик Шагиров сообщил, что по проекту нового генерального плана до 2030 года предусмотрены строительство и реконструкция 900 км сетей, а до 2040 года – 1 500 км. Это ежегодно нужно реконструировать минимум 104 км сетей водоснабжения и 73 км сетей водоотведения, чтобы снизить темпы износа. Однако нвестиционная программа предприятия позволяет проводить реконструкцию только 20-25 км трубопроводов в год.