Точные суммы на строительство трех ТЭЦ в Казахстане будут известны в начале 2025 года – Байбазаров

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров не ответил на вопросы журналистов, сколько Казахстан планирует занять денег у России на строительство ТЭЦ в трех городах.

По словам министра, окончательная схема финансирования еще прорабатывается: «Предполагается, что будет организация финансирования с российской стороны. Но окончательные параметры мы пока не знаем».

Байбазаров добавил, что суммы кредита в соглашении нет, сегодня прорабатывается подписание дополнительного соглашения, «где уже будет более-менее ясно схема организации финансирования, сумма тоже».

«Потому что, насколько я знаю, по одному ТЭЦ еще идет разработка ТЭО. Поэтому, я думаю, к началу года в первом квартале мы можем точно сказать с учетом всех проходимых экспертиз, в том числе госэкспертизы, проекта стоимости», - сказал министр.

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут строиться за счет привлеченных инвестиций, и, возможно, за счет собственной части группы «Самрук-Казына».

«Это нормальная схема финансирования, когда привлекаются заемная и собственная часть. Я еще раз говорю: давайте дождемся окончательных результатов техэкспертизы, тогда мы открыто скажем, здесь никакого секрета нет», - заключил он.

Ранее Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго». Сообщается, что «Самрук-Энерго» уже сформирована соответствующая дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в этом году – в Кокшетау.

Полная стоимость строительства пока не называлась.

В июле министр энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, которые будет строить российская компания, будут сданы в эксплуатацию в 2028 году.

Сегодня мажилис взял в работу проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан». В документе прописаны условия по строительству, проектированию и вводу в эксплуатацию, а также механизм льготного финансирования на представление казахстанской стороне российского государственного экспортного кредита.