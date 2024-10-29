Антикор заявил о наличии системных коррупционных рисков в сфере строительства автодорог

Антикоррупционная служба заявила о наличии системных коррупционных рисков в сфере строительства автодорог. За последние 5 лет на дорожную отрасль затрачено более 6 трлн тенге, однако качество работ и инфраструктуры остается низким, сообщает пресс-служба ведомства.

За 2023-2024 годы в госорганы поступило более 20 тыс. жалоб граждан на низкое качество автодорог. Они связывают это с коррупцией. С начала 2024 года Антикор зарегистрировал 24 уголовных дела в этой отрасли.

Системные коррупционные риски, как заявили в ведомстве, существуют на всех этапах строительства и ремонта дорог, начиная с планирования, заканчивая контролем и содержанием.

«Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки, ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы. При проектировании смету искусственно завышают за счет излишних объемов работ и материалов», — подчеркивает Антикор в своем сообщении.

Контракты на дорожные работы нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций.

Показала свою недостаточность и система контроля. Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально.

Не в полной мере используется потенциал Казахстанского дорожного научно-исследовательского института для развития отрасли. Вместо проведения прикладных научных исследований и внедрения инноваций институт занимается разработкой нормативной документации.

Отсутствие контроля за внедрением новых технологий, недостаток квалифицированных кадров и сложная нормативно-правовая база также влияют на качество автодорог.

В Антикоре также обратили внимание на недостаточную цифровизацию сферы. За последние 10 лет на развитие информсистем потрачено 16 млрд тенге, однако в Казахстане до сих пор не разработана цифровая карта дорог.

По итогам анализа ведомство подготовило более 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков в автодорожной сфере. Предложены меры по пересмотру функционала экспертизы проектов и института технического надзора, переориентированию КаздорНИИ на разработку востребованных инновационных технологий, научно-техническому сопровождению крупных дорожных проектов, усилению полномочий Национального центра качества дорожных активов, а также созданию цифровой карты дорог.