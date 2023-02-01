Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по снижению инфляции

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, который доложил об итогах реализации денежно-кредитной политики за январь, сообщает Акорда.

«Галымжан Пирматов проинформировал о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов», - сообщила пресс-служба президента.

Токаев отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики и дальнейшего совершенствования функционирования валютного рынка.

Как сообщала ранее пресс-служба Нацбанка, по итогам января курс тенге укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за доллар США. Обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составили порядка $453 млн, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за январь составили $228 млн, а доля продаж из Нацфонда составила 11,1% от общего объема торгов.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в январе осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 120 млн долларов США, или порядка 5,8% от общего объема рынка. Валютных интервенций в январе Нацбанк не проводил.