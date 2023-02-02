Из Казахстана в Россию не выпустили 24 грузовика с луком

Они вернулись в Туркестанскую область
28 января в Казахстане введен трехмесячный запрет на вывоз с территории страны репчатого лука. Однако уже после вступления в силу соответствующего приказа на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области возникло скопление автотранспорта. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, у многих фитосанитарные сертификаты были оформлены еще до запрета, поэтому их не выпустили из страны.
Еще по теме:
- Казахстан готов увеличить экспорт по нефтепроводу «Дружба» в случае необходимости – Акчулаков
- Эрик Ливни, ведущий региональный экономист ЕБРР: «Центральная Азия может занять место России на рынках Евросоюза»
- Как меняется логистический сектор Казахстана с началом войны в Украине?
- Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС снизился за пять месяцев на 0,9%
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые