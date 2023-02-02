Из Казахстана в Россию не выпустили 24 грузовика с луком

28 января в Казахстане введен трехмесячный запрет на вывоз с территории страны репчатого лука. Однако уже после вступления в силу соответствующего приказа на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области возникло скопление автотранспорта. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, у многих фитосанитарные сертификаты были оформлены еще до запрета, поэтому их не выпустили из страны.

«После вступления в силу документа на таможенных пропускных пунктах границы с Российской Федерацией возникла ситуация с задержкой транспорта, перевозящего лук и имеющих фитосанитарные сертификаты, оформленные еще до 28-го января, соответственно, до вступления в силу приказа о запрете со стороны уполномоченных органов. Однако, согласно правилам, вывезти лук за пределы Казахстана водители большегрузов должны были до 28 января», - пояснили в МСХ.

В этой связи и.о. председателя комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Каныш Алиев прибыл на пункт пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области и сообщил, что лук можно реализовать только на внутреннем рынке, и в этом должны посодействовать местные исполнительные органы.

«В итоге 24 автомашины, груженные луком, вернулись в Туркестанскую область. Сейчас обстановка на пункте пропуска “Сырым” стабилизирована», - заверили в Минсельхозе.

